СБУ закликає прикарпатців спільно протидіяти спецслужбам Росії

СБУ закликає мешканців Івано-Франківської області бути свідомими того, що представники російських спецслужб можуть штучно створювати компрометуючі ситуації для тиску на громадян України, які знаходяться на території РФ.

В подальшому ці обставини використовують, щоб примусити до протиправної діяльності на шкоду національним інтересам України, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу СБУ в Івано-Франківській області.

Управлінням СБУ в Івано-Франківській області фіксувалися випадки порушення спецслужбами РФ прав і свобод українських громадян, зокрема мешканців області, шантаж і погрози щодо них з метою залучення до співробітництва.

СБУ рекомендує обмежити, наскільки це можливо, візити на територію РФ, а також уникати поїздок на окуповані території АР Крим, в окремі райони Луганської та Донецької областей.

У разі, якщо подібне вже трапилося з Вами, не вагаючись звертайтеся в СБУ. Громадянам, які під тиском дали згоду на співпрацю з іноземною державою, однак ніяких злочинних дій не вчинили та повідомили про інцидент в державні органи України, гарантується звільнення від кримінальної відповідальності.

В Службі безпеки України працює контакт-центр, куди можна звертатися за номером 0-800-501-482 або на електронну пошту callcenter@ssu.gov.ua

В Івано-Франківській області телефонуйте за номерами (0342) 52-22-95, 59-03-03, або заходьте за адресою Сахарова, 15.