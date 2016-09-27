СБУ на Львівщині запобігла спробі “тихої федералізації” України

Зловмисника, який намагалася дати 50 тисяч гривень хабара високопосадовцю Львівської обласної ради, затримала СБУ спільно з Нацполіцією та прокуратурою на Львівщині.

Гроші були запропоновані за винесення на розгляд сесії облради проекту рішення про прийняття звернень до Президента України, Прем’єр-міністра та Голови Верховної Ради щодо надання Львівській області спеціального економічного статусу та передачі повноважень встановлення тарифів на комунальні послуги місцевим органам самоврядування.

Такі звернення є складовою частиною реалізації проекту т.зв. прихованої федералізації України, повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Тривають оперативно-слідчі дії.