Санаторій “Черче” на Прикарпатті завдяки прокуратурі зареєстровано за державою

Йдеться про приміщення санаторію “Черче”, яке прокуратура через суд визнала державною власністю ще у 2013 році, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.
Після тривалих судових оскаржень ухвалою Вищого господарського суду України від 15.11.2016 підтверджено законність рішення першої інстанції, а касаційну скаргу повернуто заявникові.
Читайте також: На Франківщині зареєстровано понад 50 випадків захворювання на кір.
Наразі майновий комплекс загальною площею майже 7 тис. кв. м зареєстровано за державою.
Санаторій “Черче” – бальнеогрязьовий курорт, основними лікувальними факторами якого є лікувальні води та торф’яні грязі.До “Черче” щороку приїжджають понад 2 тис. хворих з різних областей України та з-за кордону.
Санаторій має чималий досвід у лікуванні захворювань опорно-рухового апарату, суглобів, хребта, периферійної та центральної нервової системи, судинної патології, безпліддя, запалення жіночих статевих органів та інших недуг.