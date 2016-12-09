Санаторій “Черче” на Прикарпатті завдяки прокуратурі зареєстровано за державою

За втручання прокуратури Івано-Франківської області за державою в особі Фонду держмайна України зареєстровано право власності на майновий комплекс вартістю 2 млн 406 тис. грн.

Йдеться про приміщення санаторію “Черче”, яке прокуратура через суд визнала державною власністю ще у 2013 році, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.

Після тривалих судових оскаржень ухвалою Вищого господарського суду України від 15.11.2016 підтверджено законність рішення першої інстанції, а касаційну скаргу повернуто заявникові.

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Наразі майновий комплекс загальною площею майже 7 тис. кв. м зареєстровано за державою.