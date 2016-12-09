Санаторій “Черче” на Прикарпатті завдяки прокуратурі зареєстровано за державою

Санаторій “Черче” на Прикарпатті завдяки прокуратурі зареєстровано за державою

0
Поділитися
За втручання прокуратури Івано-Франківської області за державою в особі Фонду держмайна України зареєстровано право власності на майновий комплекс вартістю 2 млн 406 тис. грн.
 

Йдеться про приміщення санаторію “Черче”,  яке прокуратура через суд визнала державною власністю ще у 2013 році, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.

Після тривалих судових оскаржень ухвалою Вищого господарського суду України від 15.11.2016 підтверджено законність рішення першої інстанції, а касаційну скаргу повернуто заявникові.

Don Yapon

Читайте також: На Франківщині зареєстровано понад 50 випадків захворювання на кір.

Наразі майновий комплекс загальною площею майже 7 тис. кв. м зареєстровано за державою.

cherche2
Довідково:
Санаторій “Черче” – бальнеогрязьовий курорт, основними лікувальними факторами якого є лікувальні води та торф’яні грязі.До “Черче” щороку приїжджають понад 2 тис. хворих з різних областей України та з-за кордону.

Санаторій має чималий досвід у лікуванні захворювань опорно-рухового апарату, суглобів, хребта, периферійної та центральної нервової системи, судинної патології, безпліддя, запалення жіночих статевих органів та інших недуг.

Статті по теміБільше від автора

Без коментарів