Рятувальники знайшли чернівчанина, який цілу добу блукав у горах

Рятувальники знайшли туриста з Чернівців, який більше дня блукав у горах. Чоловік був у снігу, знесилений і переляканий.

Згідно з повідомленням Управління ДСНС в Івано-Франківській області, 25 грудня о 22:07 рятувальникам повідомили про заблукалого туриста поблизу Говерли. Тоді на пошуки чоловіка відправилися шість рятувальників з Ворохти. Його не знайшли, інформує “Дзеркало Коломиї“.

Уже 26 грудня стало відомо, що турист вийшов на зв’язок із гірськими рятувальниками рятувальниками Закарпатської області. Він повідомив, що з ним усе гаразд, загрози життю та здоров’ю немає. Сказав, що орієнтовно знаходиться в районі гори Петрос.

В обід 26 грудня, о 13:01, чоловіка шукали вже десятеро людей – п’ять рятувальників Івано-Франківського та п’ять працівників Яремчанського пошуково-рятувальних відділень. На Закарпатті приєдналися ще й рятувальники з села Ясіня.

Через чотири години ворохтянські рятувальники прибули до раніше вказаного чоловіком місця. Там побачили сліди туриста, однак його не було. Рятувальники проходили маршрутами в районі гір Говерла, Пожижевська, полонини Кознеска.

О 19:13 до пошуків приєдналися й рятувальники з Верховинського та Косівського районів.

О 20:14 працівники Івано-Франківського та Яремчанського пошуково-рятувальних відділень гірської пошуково-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС в області таки знайшли туриста на горі Пожижевська.

Чоловіка знайшли у снігу, знесиленого й переляканого. Потерпілого перевзули, переодягли, відігріли та нагодували.

Близько 23:00 рятувальники завели туриста до спортивної бази “Заросляк” та передали родичам. Медичної допомоги чоловік не потребував.