Рятувальники цілу ніч шукали в горах заблукалого туриста

У ніч з неділі, 9 жовтня, на понеділок, 10 жовтня, рятувальники шукали у смт. Ворохті заблукалого туриста, мешканця Запоріжжя, 1995 р. н.

Спершу пошукова група приблизно опівночі провела обстеження території поблизу озера Бребенескул. Пізніше пошуки розширили і о 1.10 год. в район озера Несамовите направлено рятувальників ПРВ Ворохта, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління з питань НС Івано-Франківської ОДА.

Сьогодні зранку о 6.20 год. рятувальники ПРВ Ворохти знайшли зниклого туриста в районі озера Несамовите. Його стан задовільний.

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