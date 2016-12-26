Рятувальники шукають 30-річного чернівчанина, який заблукав на Говерлі

Вчора, 25 грудня, о 22.07 год. до рятувальників Івано-Франківської області від ОКЦ У ДСНС в Закарпатській області надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги в проведенні пошуково-рятувальних робіт в районі Говерли на території Яремчанської МР Івано-Франківської області мешканця Чернівців (орієнтовний вік – 30 років).



Приблизно о 15.00 год., здійснюючи сходження на Говерлу з села Лазещина Закарпатської обл., турист втратив орієнтування та заблукав, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління ЦЗ Івано-Франківської ОДА.

Рятувальниками ПРВ с. Лазещина під час обстеження ділянки території, зазначеної заявником в телефонному режимі, зниклого туриста не знайшли.

О 22.20 год. для проведення пошуково-рятувальних робіт направлено 6 осіб і 1 техніку рятувальників смт. Ворохти.

Станом на 05.00 год. 26 грудня пошуково-рятувальні роботи на території Яремчанської міськради тимчасово призупинені та будуть відновлені з 08.00 год.