Рятувальники попереджають водіїв про ожеледицю і туман на дорогах

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, за прогнозами Укргідрометцентру, 16 листопада вночі та вранці у більшості західних, північних та центральних областей туман, видимість 200-500 м, на дорогах подекуди ожеледиця.

Рятувальники закликають водіїв бути уважними на дорогах і просять не паркувати авто на узбіччях доріг, щоб не заважати снігоприбиральній техніці виконувати свою роботу, пише Дзеркало Коломиї.

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