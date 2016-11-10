Рятувальники попереджають: цієї неділі на Франківщині випаде сніг 15-25 см

13 листопада, в неділю, в Україні очікуються складні погодні умови – сильні снігопади, хуртовини, ожеледиця.

13 листопада активний циклон зумовить складні погодні умови: у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях очікуються сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, утворення снігового покриву висотою 15-25 см, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, на півдні та заході місцями 25 м/с.

Рятувальники ДСНС закликають громадян бути обережними: “Дотримуйтесь елементарних правил безпечної поведінки, зокрема під час керування автомобілем.

Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.

Просимо Вас відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних і в разі небезпеки телефонувати до Служби порятунку “101”.