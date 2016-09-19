Розшук: водій, який скоїв смертельну ДТП на Косівщині, фігурував у криміналі на Дніпропетровщині

Розшук: водій, який скоїв смертельну ДТП на Косівщині, фігурував у криміналі на...

Косівський відділ поліції оголосив у розшук 35-річного уродженця міста Дніпро Богдана Чеботаря, з вини якого трапилася смертельна ДТП.

17 вересня, близько 5.00 год в селі Вербовець Косівського району з дороги злетів Lexus 470, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Косівський відділ поліції.

Фото: Захарій Павлюк

На заокругленій ділянці проїзної частини авто занесло, машина вилетіла в поле і перекинулася.

Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень, повідомляють рятувальники управління НС ОДА, 22-річний пасажир автомобіля, мешканець села Стопчатів, помер на місці ДТП.

Двоє пасажирів 22 та 24 років з села Стопчатів та Уторопи Косівського району із отриманими тілесними ушкодженнями госпіталізовані в Косівську ЦРЛ.

Водій Lexus 470, з вини якого сталася аварія, втік з місця ДТП.

Відомо, що за кермом джипа був Чеботар Богдан Володимирович, 09.04.1981 р.н., уродженець міста Дніпро.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016090000000178 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України.

Якщо комусь відомі будь-які відомості про місце перебування Чеботаря Б. В., просять терміново повідомити Косівський відділ поліції за телефонами 102, (03478) 2-14-95, 0673420604, 0678000296, 0979259686.

Встановлено, повідомляє поліція, що Чеботар Б. В. з 10.07.2015 року розшукується Новокодацьким відділенням поліції Дніпровського відділу ГУ НП України в Дніпропетровській області за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (ЄРДР № 12015040690001880 від 05.06.2015 року).