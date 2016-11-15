Розкішне життя прокурорського клану на Західній Україні

Величезні маєтки, дорогі іномарки, численні квартири – таким розкішним способом життя прокурорів важко здивувати українських громадян. Останнім часом багато служителів закону знайшли оригінальний спосіб пояснювати походження своїх чималих статків: “В мене дружина підприємець”, “Діти-батьки допомогли”, “Я перед тим, як прийти на посаду, працював в бізнесі” і т.д.

Але є впливові правоохоронці, які все життя працюють в органах, а їхні дружина та діти теж на державній службі. Як тоді знайти переконливе виправдання розкішного життя при невисокій зарплатні всієї родини? Саме така ситуація з сімейством екс-прокурора Андрія Гіля, який протягом багатьох років керував обласними прокуратурами на Західній Україні, пише Громадське.

На фото маєток, який розташований у селі Тарасове, передмісті Луцька. До нього веде новенька асфальтована дорога, а за нею — височенний паркан, за який можна зазирнути хіба з повітря. На майже пів гектара землі розкинулися басейн, гараж, лазня, альтанка, будинок площею 620 квадратних метрів.

Належить маєток сім’ї вже згаданого колишнього прокурора Андрія Гіля, який тридцять років віддав роботі в структурі прокуратури. З 2002 року Андрій Гіль очолював обласні прокуратури на Тернопільщині, Житомирщині, Рівненщині та на Волині. Після Революції Гідності правоохоронець звільнився і зараз уже на пенсії.

Свій маєток Андрій Гіль збудував обіймаючи керівні посади в обласних прокуратурах. Ріелторка Лариса Мусійчук, яку ми попросили оцінити прокурорське майно, каже, що зараз будинок коштує близько 17 мільйонів гривень. Хоча таку нерухомість публічно на продаж навіть не виставляють.

“Від 80 до 100 тисяч доларів це тільки за земельну ділянку, – каже директор агентства нерухомості Лариса Мусійчук. – Паркан – один із найдорожчих, вартість я його точно не можу сказати, але вартість декількох квартир, може, в місті Луцьку. А будинок сам по собі, якщо він 600 квадратних метрів, по мінімуму начинка будинку, всі ті меблі, штори і тому подібне. Загалом я би визначила в районі 500-700 тисяч доларів за таким розбігом як швидко він продаватиметься” – додає спеціаліст з нерухомості.

Цікаво, що і дружина, і дочка, і зять екс-прокурора також тривалий час на державній службі. Дружина Тетяна Гіль з 2012 року працює спеціалістом в управлінні Державної міграційної служби у Волинській області. Саме на неї Андрій Гіль і оформив розкішний маєток під Луцьком.

Свою історію збагачення Гілі розпочали ще на початку 2000-х. У 2003 році щойно ставши прокурором Волинської області Андрій Гіль отримав п’ятикімнатну квартиру на 270 квадратних метрів у новобудові неподалік центру Луцька. Того ж року сім’я прокурора її і приватизувала. В цьому ж будинку отримували житло і керівники міліції.

Згодом у Гілів з’явилися дві земельні ділянки на березі мальовничого озера Світязь. Невдовзі тут створили обслуговуючий кооператив «Садівниче товариство». Свої дачі тут збудували судді, митники, чиновники і колеги Андрія Гіля по прокуратурі.

Їздить сім’я екс-прокурора на позашляховика «Lexus GX460» 2010-го року випуску. Це авто вони придбали у 2015-му році за 620 тисяч гривень. У близько півмільйона гривень оцінюють і одну з двох земельних ділянок сім’ї екс-прокурора. Вона – в елітному масиві поруч із будинком сина голови Волинської облдержадміністрації в селі Лище під Луцьком. Свого часу тут також створили обслуговуючий кооператив, земля в якому не дешева.

“Близько тисячі доларів за сотку – оцінює ріелторка вартість землі – Наскільки я зрозуміла, там такий комплекс, що вони не продають просто так там. Там якщо розходиться земля, то між своїми. В межах кооперативу, в них мабуть і статут так виписаний, що без дозволу кооперативу не маєш права продати”, – каже ріелтора Лариса Мусійчук.

У заможного подружжя держслужбовців – і заможні діти зі звичками багатіїв. Молодша 15-річна дочка екс-прокурора виставляє у соціальних мережах фото з літнього відпочинку на острові Мальта та в п’ятизірковому готелі неподалік курорту Анталія в Туреччині.

Старша донька Галина Терещук працює помічником судді. Вже більше двох років вона у декреті. Попри це, і мізерну зарплату вона їздить на джипі «BMW X5» 2014-го року випуску та вкладає гроші у нерухомість. Три роки тому Галина Терещук купила одразу дві однокімнатні квартири в елітній новобудові в самісінькому центрі Луцька. Зараз такі квартири оцінюють у мільйон гривень кожну.

“Це центр міста, самий центр, “центріше” не буває, плюс це невелика площа і будинок вважається елітним. На сьогоднішній день ринкова вартість, якби таку квартиру продати, тисяч 35-37 доларів. Може бути 40, якщо дуже хороший ремонт”, – каже директорка агентства нерухомості Лариса Мусійчук.

Чоловік Галини також працює на держслужбі. П’ять років він віддав роботі на Волинській митниці. Торік Юрій Терещук став заступником начальника Волинської митниці, а вже цього року його звільнили після міжнародного скандалу. У березні польські митники затримали півтори тонни бурштину. Цей вантаж їхні українські колеги просто не помітили, за що Юрій Терещук і поплатився посадою. Невдовзі він подав до суду аби поновитися на посаді. Але безробітним Юрій Терещук був недовго, адже Волинський окружний адміністративний суд поновив його на посаді.

Митник Юрій Терещук, схоже, хоче жити з розмахом як і його тесть екс-прокурор. В селі Зміїнець, передмісті Луцька, родина Терещуків будує будинок. Земля записана на матір митника – Тетяну Терещук.

Землю із недобудованим будинком Тетяна Терещук купила цього року. Ріелторка Лариса Мусійчук каже, що «коробка» будинку разом із землею в цій місцевості може коштувати 80 тисяч доларів. Тобто, більше двох мільйонів гривень.

Ще близько двох мільйонів гривень коштує і розкішний автомобіль «BMW 750LD». Він, судячи з документів, як і ділянка в Зміїнці, також належить матері митника Тетяні Терещук. Цього року вона спромоглася купити одразу дві автівки.

Крім того, на Тетяну Терещук о формлена однокімнатна квартира в луцькій новобудові, земельна ділянка біля Луцька і ще одна – неподалік польського кордону – в Любомлі.

Задекларовані за останні роки доходи доньки екс-прокурора помічниці судді Галини Терещук та її чоловіка-митника аж ніяк не пояснюють походження усього цього майна. Аби запитати звідки ж кошти ми спробували поспілкуватися із Юрієм Терещуком, однак його адвокатка сказала, що він не хоче говорити з журналістами.

– Не хоче мій довіритель наразі спілкуватися, – каже адвокатка митника Наталія Андріяш.

– Чому?

– Не знаю, каже, що в нього після тих всіх подій, судових справ і так далі, у нього стрес. Ще не оговтався. Ну, це я від себе жартую, але насправді, поки що він не готовий спілкуватися. Чому? Ну не можу пояснити. Така його позиція наразі.

З надією, що подружжя Гілів пояснить і за свої статки, і статки дочки з зятем ми приїхали до маєтку у селі Тарасове. Жіночка з будинку, яка не захотіла представитися, через домофон сказала, що екс-прокурора немає вдома.

Зрештою, ми зателефонували до дружини екс-прокурора Тетяни Гіль, однак по телефону вона розмовляти відмовилася, тож ми вирушили до неї на роботу в управління міграційної служби. Проте, в кабінет до чиновниці не пускають, а сама вона відмовляється виходити і передає відмову спілкуватися через речницю міграційної служби:

– Я передала вам її слова. Відділ кадрів вам надасть всю інформацію, – відповідає речниця управління міграційної служби Наталія Левчук.

– Яку інформацію? Як вона збудувала будинок?

– Вас цікавлять декларації? Декларації вам надамо.

– Як вона збудувала свій будинок нам скажуть у відділі кадрів? Про що ви говорите?

– Це не до мене. Вся інформація вказана в декларації.

Ті ж питання про походження майна намагаємося поставити екс-прокурору Андрію Гілю телефоном:

– По якій декларації шановний? Які питання? – перепитує екс-прокурор

– Стосовно вашого будинку у селі Тарасове.

– Ну і що?

– За які кошти ви його збудували працюючи в прокуратурі?

– За кошти нормальні… За свої зароблені.

– А чому його записали на свою дружину тоді?

– Ну… я не хочу навіть з вами говорити. Я ж вас знаю прекрасно, чого ви займаєтеся не тим, що треба? Хочете, поп’ю чаю з вами, поспілкуємося на різні теми…

– Ми наразі хочемо поспілкуватися от стосовно цієї теми. Звідки у вашої дочки з’явилися дві квартири, «BMW Х5»?

– Будьте здорові! Все, я не хочу з вами говорити!

– Андрій Іванович, не уникайте, будь ласка, розмови.

– Хочете, я з вами чаю поп’ю з задоволенням?

– Хіба якщо дасте на наші питання відповіді…

– Відповіді… Ніяких, там ці… я не буду давати. Ви шукаєте не там, хлопці.

– Нам часто кажуть, що шукаємо не там, але все таки цікавить звідки у вас майно і в вашої дочки, яка працює помічницею судді?

– Ну це таке…

– І в вашого зятя автомобіль «BMW» і інше майно.

– Ну і що? Не задавайте таких питань! Все, будьте здорові!

Більше екс-прокурор слухавки не брав. «Слідство.інфо» звернулося до Національного агентства з питань запобігання корупції та Національного антикорупційного бюро. Якщо заможна родина колишнього прокурора не хоче пояснювати свої статки через журналістів громадянам, – можливо, пояснить їх правоохоронцям.

Юрій Горбач, Рівненське агентство журналістських розслідувань