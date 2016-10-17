Російську мову повинні вилучити з інформаційних повідомлень в усіх аеропортах України, — Володимир Омелян

Вся інформація, яка розміщується в аеропортах України на електронних табло, вивісках, покажчиках або озвучується через гучномовці, має бути українською та англійською мовами.

ДП “Міжнародний аеропорт “Бориспіль” та інші аеропорти України мають позбутися російської мови та комуністичних назв. Про це заявив Міністр інфраструктури України Володимир Омелян 17 жовтня 2016 року під час апаратної наради, інформують ”Вікна” з посиланням на сайт міністерства.

Він наголосив, що ніякої російської мови не має бути.

”Це не тільки питання вживання державної мови – це питання самоповаги, в першу чергу. Так само і працівники аеропортів при спілкуванні з пасажирами мають послуговуватись українською або англійською мовами”, — наголосив міністр інфраструктури України.

Також він підкреслив, що відповідно до Закону про декомунізацію, має відбутися зміна назв підприємств і установ, які мають відбиток радянщини: ”Це більшою мірою стосується Укрзалізниці, бо ще й досі є низка станцій, які носять радянські назви. Але якщо аеропорт має термінал, склад, або хоча б кафе, в назві яких прослідковується радянський слід, це має бути змінено до першого грудня. Це питання принципове”.

Міністр інфраструктури України звернеться з відповідним проханням до всіх авіакомпаній, які здійснюють авіаперевезення в Україні, щодо використання виключно англійської та української мов. Окреме питання – транслітерація українських назв англійською мовою. Міністерство інфраструктури України виступить з відповідною ініціативою щодо розгляду та врегулювання цього питання на рівні Кабінету міністрів України.