Роман Царук з Коломиї створив благодійний проект для допомоги тваринам з притулку

Коломиянин Роман Царук створив благодійний проект Lapkam.com для допомоги тваринам із притулків. Команда проекту: Олександр Струсевич, Андрій Лазецький та Юлія Купрата.

Сайт, який допоможе охочим забрати тваринку з притулку, а також розповісти благодійним закладам про себе, запустився в тестовому режимі й вже скоро, має шанс перерости у серйозну благодійну платформу, яка вирішить ряд важливих проблем в сфері волонтерства.

Кожного місяця понад 8 000 людей зі всієї України запитують в інтернеті про те, яким чином можна отримати і приручити тваринку з притулку. Їм не завжди вдається знайти те, що вони шукали, особливо якщо людина з невеликого міста. А взяти кота чи собаку додому – це справа не тільки хороша, а й приємна. На своєму досвіді можна переконатись, що знайти здорову, у багатьох випадках навіть породисту собаку, або грайливе кошеня – справа доволі проста. На велике нщастя, вибір там великий.

Разом з презапуском включена можливість співфінансування проекту на Спільнокошті – https://biggggidea.com/project/lapkam_com/

За винагороду пропонуємо і Вам долучитись до цього волонтерського “стартапу”. Разом ми можемо вже зараз зробити щось корисне для тих, хто цього потребує.