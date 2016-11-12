Роман ірландського автора, написаний одним реченням, нагородили премією 10 тисяч фунтів

Нагорода від Голдсмітского університету в Ірландії та 10 тиясяч фунтів призових йому присудили за новації у літературній формі, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на УП. Життя.

Текст на 223 сторінках складається з одного довгого речення. У романі йдеться про інженера на ім’я Маркус Конуей, який ненадовго воскрес із мертвих.

”Політика, сім’я, мистецтво, шлюб, здоров’я, громадянський обов’язок та екологія – лише деякі теми, яких торкається автор у своїй розповіді, виконаній ліричною, але потужною прозовою мовою. Тема може сприйматися звичною, однак робота сама по собі – екстраординарна”, – прокоментував вибір журі професор Блейк Моррісон.

51-річний МакКормек став третім автором з Ірландії, який отримав престижну відзнаку.

Нагороду Голдсмітского університету заснували у 2013 році.