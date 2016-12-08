Родинам загиблих в АТО більше не вручатимуть квартири, а даватимуть гроші

Кабмін змінив порядок надання житла інвалідам війни 1-ї та 2-ї групи, учасникам АТО і членам сімей загиблих.

Про це на засіданні уряду заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, повідомляє Еспресо.TV.

“Постанова №719, прийнята урядом, змінила порядок надання житла інвалідам війни 1-ї та 2-ї групи, учасникам АТО і членам сімей загиблих. Минулого року їм купували житло облдержадміністрації, що викликало величезне незадоволення, тому що їм купували за принципом – бери, небоже, що мені негоже. Як це сталося, наприклад, з сім’єю загиблого Героя України Зубка в Хмельницькій області. Купили квартиру, в якій жити неможливо. Тепер кошти даються безпосередньо людям”, – каже Рева.

Прем’єр Володимир Гройсман пообіцяв покарати горе-чиновника за таку “допомогу” родині Героя і купити сім’ї нормальне житло.