Родичі загиблих прокоментували ДТП, вчинену секретарем Коломийської міськради: “Ми цю справу не попустимо”. ВІДЕО

Як повідомляли, вчора близько 21.00 трапилася трагедія в селі Одаї Тисменицького району.

Секретар Коломийської міськради Любомир Жупанський, керуючи автомобілем “Аudi А6”, на неосвітленій ділянці проїжджої частини на своїй смузі руху вчинив наїзд на пішоходів.

У результаті ДТП загинули 85-річний та 71-річний жителі села Одаї.

Один пішохід від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці пригоди, другий — дорогою до Тисменицької міської лікарні.

Родичі вкрай побиті горем. Обіцяють, що готові їхати навіть до Києва, щоб винний був покараний.

“Ми цю справу так просто не попустимо, – каже донька загиблого. – Сталася трагедія. Але якщо б він (Л. Жупанський, – Ред.) був людиною, то міг би до нас вийти… Ми сиділи й мерзли там (на місці ДТП, – Ред.) від 21 год. до третьої години ночі. Він навіть до нас з машини не вийшов, не поспівчував, сказавши: “Я не хотів, так сталося”… Та ми всі люди… Від цього ніхто не застрахований. Ми мерзли на вулиці, а він сидів у поліцейській машині…”.

Нині триває досудове слідство, відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 ККУ.

Згідно зі статтею, загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.