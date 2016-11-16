“Роботи із забудови Співочого поля не проводяться з вини міської ради”, – Ігор Слюзар

Минулого тижня очільник Коломиї Ігор Слюзар відзвітував за рік роботи міської ради.

Міський голова розповів громаді Коломиї про діяльність виконавчих органів влади міста за 2016 рік.

На звіті містяни порушили досить резонансне питання забудови Співочого поля. Роботи там й досі ще не розпочаті, хоч і були такі обіцянки.

Як зізнався мер, роботи там не проводять з вини міської ради.

“Наш приватний партнер (фірма “Мельник”, – Авт.) готовий здійснювати роботи, але з точки зору державної – ми не виконали поки що своїх зобов’язань. Щоб віддати землю, яка піде під забудову, нам треба провести зміни в зонуванні генерального плану Коломиї. Я дуже переживаю, що в приватного партнера урветься терпець і він не захоче здійснювати проект”.

Схоже містянам ще довго доведеться очікувати на рішення міської ради та появу нового стадіону у Коломиї.

Угоду про співпрацю між фірмою “Мельник” та міською радою Коломиї було підписано ще у липні 2016 року.

Угода передбачала зведення житлового комплексу, будівництво стадіону, а також проведення благоустрою міського озера по вул. Чехова.

Загалом у розвиток міста компанія планувала вкласти близько 25 мільйонів гривень.