Різдвяні гуцульські страви, які можуть вразити чужих, — Олег Moх Гнатів

Відомий франківський блогер, продюсер Оркестру Радості і Щастя Фамілія Перкалаба, гуцул за походженням розповів про автентичні страви, які мусять бути на різдвяному столі у гуцулів. Принаймні на Прикарпатті.

Про гуцульський різдвяний стіл Олег Гнатів написав у мережі, передає “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Курс.

“Є декілька різдвяних страв у гуцулів, які можуть вразити чужих. Холодець з шапочок білих грибів, наприклад, або оселедець, запечений у фользі на дровах в печі, чи холодець з буженини.

Ну і, звичайно, гуцульські голубці з квашеної капусти з начинкою з кукурудзяної крупи, перемішаної з салом і чабрецем і наварені в печі разом з копченими ребрами. Роблять їх розміром з мізинець нечіпаної дівчинки. Моя двоюрідна бабця Антона вчила мою маму, як їх робити такими, як тра. Казала: малий, ставай коло дверей, я ставав, вона брала готовий сирий голубець і кидала в мене – і встигав відвернутись, голубець попадав в одвірок і падав на землю ціленький. Отакі мали бути гуцульські голубці.

Ну і холодний борщ з квашеного буряка з вушками на підпеньках”.

Відповідаючи на запитання зацікавлених читачів, Мох ділиться рецептом цього гуцульського борщу:

“Гуцульский різдвяний борщ: буряк порізати крупними кавалками і в трилітровий слоїк перевареної підсоленої води десь на 5-6 днів. Потім порізати соломкою або потерти на терці, хто як любит.

Зварити на цьому квашеному буряці пісний борщ, злегка засмаживши цибульки на олії до нього.

Гриби відварити, помолоти на м’ясорубці і зробити вушка (для тих, хто не знає), то тіпа гуцульських пілімєнів, тіко замість м’яса фарш – гриби, засмажені з цибулькою і морквою.

Зліплені вушка додати в кінці до борщу, аби доварились разом. Подавати охолодженим.

Христос Рождаєцци!”