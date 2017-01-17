Рівень захворюваності на грип і ГРВІ на Прикарпатті продовжує знижуватися

Протягом 2 тижня на Прикарпатті на грип та ГРВІ захворіло 6259 осіб, в тому числі 3337 дітей до 17 років, що становить 53,3%. Інтенсивний показник складає 454,9 на 100 тис. нас., проти 624,8 за 1 тиждень, зниження на 37,3%.

Вище середньообласного показника захворюваність на ГРВІ реєструвалась в Івано-Франківську, Яремче, Калуському, Коломийському, Долинському та Тисменицькому районах.

Госпіталізовано 294 особи, з них 181 дитина до 17 років, що становить 61,5%.

Вірусологічною лабораторією ДУ “Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України” підтверджено 77 випадків грипу, з них типу А(Н3N2) – 65, грипу типу А(H1N1)(сезон.) – 6 та грипу В – 6.