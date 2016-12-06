Рейтинг українських міст, в яких вигідно жити

Із щомісячного доходу чимала частина йде на постійні витрати: житло, харчування, транспорт.

Вільний час також вимагає коштів, які не завжди можуть вписатися в бюджет, особливо у великому місті. У вересні 2016 року середня зарплата в Україні склала 5 358 гривень.

Опитування OLX показало, що в більшості обласних центрів України щомісячного доходу не вистачає для комфортного життя.

Аналітики сервісу вивчили понад 33 тисячi анкет, заповнених українськими користувачами в дослідженні “Ідеальне місто”.

Оцінюючи різні критерії, респонденти також визначили рівень своєї згоди з твердженням “Для комфортного проживання в моєму місті вистачає середньомісячного доходу” за шкалою від 1 до 7 балів.

Загалом українці незадоволені співвідношенням своїх статків і витрат — за виключенням Києва, оцінки обласних центрів країни нижче 3,5 бала.

Столиця стала лідером рейтингу — середня зарплата на вересень 2016 року тут становить 8 705 гривень. Співвідношення заробітків та витрат кияни оцінили в 4,1 бала.

За столицею йдуть міста Центральної та Західної України. Відстаючи від Києва відразу на 0,6 бала, друге місце ділять Львів та Хмельницький.

Ще менший рівень вдоволення вартістю життя, 3,3 бала, показали жителі Луцька та Ужгорода. По 3,2 бала виставили своїм містам жителі Рівного та Вінниці.

Промислові міста-мільйонники показали не кращі результати. Найвищий бал із них — у Харкова (3,0), Одеса отримала 2,9 бала, на 0,1 менше виставили Дніпру. Найбільш критично до вартості життя підійшли в Запоріжжі, Сумах, Полтаві, Кропивницькому (колишній Кіровоград) та Херсоні.

На дорожнечу життя в коментарях скаржилися у всіх регіонах країни. Городян не влаштовують високі ціни на оренду житла, особливо в Києві, а також на продукти харчування.

В центральних районах великих міст, наприклад, у Харкові, нарікають на засилля “магазинів для багатих”. Українці відмічають також невідповідність цін на послуги ЖКГ їх якості. Обурює городян і “дрібна корупція” — необхідність доплачувати в садках, школах і лікарнях.