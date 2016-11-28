Рекордна кількість Дідів Морозів у Буковелі спуститься з вершини на лижах

Вже традиційним на Буковелі є Фестиваль Дідів Морозів. 3 грудня гості з різних куточків України та ближнього зарубіжжя з’їдуться на гірськолижний курорт, щоб взяти участь у найбільшому масовому костюмованому спуску з вершини Буковелю.

Обов’язковою умовою участі є наявність костюму Діда Мороза, Снігуроньки або інших новорічних героїв. Всіх, хто дотримається дрес-коду та попередньо зареєструється для участі у фестивалі, чекає безкоштовний скі-пас, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на сторінку заходу.



Окрім того, на всіх чекають цікаві тематичні конкурси від веселих аніматорів, заряд драйву від музичного гурту. Також гості стануть учасниками найбільшого танцювального флешмобу, який продовжить запальна тематична дискотека.

Листи для реєстрації учасників, надсилайте на електронну адресу: bukovelfest@gmail.com

В листі необхідно вказати ім’я, прізвище, вік, місто проживання та стаж катання.

Початок о 13.00 на центральній площі, біля кафе «Бугіль».

Збір учасників заїзду о 13.30 біля колиби «Фільварок», на верхній станції підйомника 2R.