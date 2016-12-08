Реформа в дії: як минув перший рік Печеніжинської ОТГ, бюджет якої зріс у 8 разів. ВІДЕО+ФОТО

Реформа в дії: як минув перший рік Печеніжинської ОТГ, бюджет якої зріс...

Рік тому Печеніжин та вісім довколишніх сіл стали на шлях децентралізації та утворили першу об’єднану територіальну громаду.

Працювати цей рік було важко, розповідає голова Печеніжинської ОТГ Ігор Довірак, адже громада прирівнялася до міста обласного підпорядкування. Значно розширилася сфера відповідальності та обсяг повноважень, повідомляє “Дзеркало Коломиї”.

Також печеніжинці напряму будують свої фінансові відносини із Києвом. Все це потребувало чимало досвіду, якого не було.

“Ми не мали досвіду управління освітою, медициною, культурою та й узагалі господаркою й комунальним підприємством, – розповідає Ігор Довірак. – Тому треба було доказати громадам сіл ефективність децентралізації”.

Однак із труднощами прийшли і перші відчутні результати. Реформа значно збільшила фінанси, а, отже, і можливості Печеніжинської громади.

– Бюджет з різними субвенціями збільшився у 8 разів, – наголошує очільник ОТГ. – До об’єднання бюджет всіх сіл разом складав 4 мільйони гривень, зараз бюджет становить понад 60 мільйонів.

Вдалося також розпочати і одразу декілька інфраструктурних проектів, які, за словами голови громади, були б неможливі без децентралізації.

Також із бюджету громади цього року було виділено 1 мільйон гривень на ямковий ремонт центральної дороги з Печеніжина до Коломиї, тепер хочуть відновити покриття доріг на Малий Ключів, Слободу та Молодятин.

Цього року загалом відремонтовано 40 кілометрів доріг.

Зараз реалізовується будівництво спортзалів у чотирьох селах ОТГ – Кийданці, Молодятин, Марківка і Малий Ключів.

Ще одним великим плюсом об’єднання, за словами Ігоря Довірака, є можливість брати участь в інвестиційних програмах Євросоюзу та залучати грантові кошти.

Та не всі так оптимістично дивляться на перший рік ОТГ, як її очільник. Депутат Коломийської районної ради Юрій Вінтоняк вважає, що кращим варіантом для Печеніжина та довколишніх сіл було б об’єднання із Коломиєю.

“Печеніжин має кошти на розвиток ще цей рік і наступний, – наголошує депутат. – А далі буде виживати за власні кошти. А у нас нема заводів, підприємств для сплати податків…”.

Староста Слободи Роман Боянчук позитиви децентралізації визнає. Каже, що фінансування значно зросло, однак має і певні зауваження.

“У цьому році Слободі дали субвенцію у розмірі 850 тисяч гривень на ремонт дороги, – розповідає слобідський староста. – Але в той же час мешканцям сіл хочеться, що керівництво ОТГ повернулося обличчям до громади, прислухалося до її думки при розподілі коштів. Так, центр ОТГ знаходиться у Печеніжині. Але люди живуть не лише там… Наше село теж хоче розвиватися”.

Депутат Івано-Франківської обласної ради Дмитро Лащук переконаний: об’єднавшись в територіальну громаду, села зробили вірний крок, без цього було б фінансово важко.

Однак результат річної діяльності ОТГ оцінює лише на “три з плюсом”.

“Ніби цього року багато зроблено в тергромаді. Але за рахунок чого? За кошти державної субвенції, – наголошує Дмитро Лащук. – Також, об’єднавшись, ми отримали й інші переваги. Зокрема, держава залишила у нашому бюджеті кошти з ПДФО, А села, які не об’єдналися, цих грошей не мають. Також на місцях залишили кошти з акцизу, податку на землю…

У цьому році за рахунок державної субвенції змогли поміняти вікна у школах Княждвора, Рунгурів та Печеніжина”.

Після першого року першої об’єднаної тергромади практично всі одноголосно визнають: об’єднання було правильним кроком.

На Коломийщині Печеніжин подав приклад Нижньому Вербіжу, П’ядикам та Матеївцям, які зараз тільки стають на шлях територіальних громад.

Як повідомляло “Дзеркало Коломиї”, 7 грудня у Печеніжинській ОТГ відкрили центр надання адміністративних послуг.