“Райони Прикарпаття, в яких не буде змоги відновити електропостачання, будуть забезпечені генераторами”, — Гончарук

“Райони Прикарпаття, в яких не буде змоги відновити електропостачання, будуть забезпечені генераторами”,...

Під керівництвом голови облдержадміністрації Олега Гончарука відбулася нарада щодо ліквідації наслідків стихії в області.

Участь у ній взяли керівники відповідних служб та профільних структурних підрозділів ОДА, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Фіртку.

Повідомлялося, що наразі повністю відновлено транспортне сполучення на всіх головних автомагістралях Прикарпаття.

Триває робота щодо розчищення від снігу доріг, які сполучають населені пункти у Городенківському та Рогатинському районах.

Разом з тим, працівниками ПАТ “Прикарпаттяобленерго” здійснюються роботи з ліквідації пошкодження та відновлення електропостачання у Косівському, Тлумацькому, Городенківському та Снятинському районах.

“Внаслідок негоди без електропостачання сьогодні перебувають майже 40 населених пунктів, – повідомив Олег Гончарук. – Райони, в яких впродовж короткого часу не буде змоги відновити електропостачання, будуть забезпечені генераторами“.

Олег Гончарук також зазначив, що всі заклади охорони здоров’я забезпечені усім необхідним для належного функціонування.

Школи і садочки районів відновлюватимуть роботу за рішенням голів РДА.

“Навчальні заклади, де будуть всі умови для проведення повноцінного навчального процесу, зокрема, забезпечено проїзд, температурний режим у приміщеннях, зможуть відновити роботу за рішенням місцевих органів влади“, – сказав очільник області.