Рада легалізувала “нічийні” землі

Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому законопроект “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо правової долі земельних ділянок, власники яких померли”.

За законопроект №3006 проголосував 231 парламентар, пише Економічна правда.

“Цей закон допоможе легалізувати величезні земельні масиви відумерлої спадщини, які зараз перебувають поза правовим полем. Від цього в першу чергу страждають місцеві бюджети, які не отримують плати за землю. Таким чином, зазначені землі або є об’єктом для корупції, або ж взагалі “гуляють”, – прокоментував прийняття закону його ініціатор Олег Кулініч.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, облік сільськогосподарських земель відумерлої спадщини не ведеться, а офіційна статистика їх загальної площі відсутня.

За приблизними підрахунками, такі ділянки можуть становити до 15 % площі тих земельних масивів, де вони розташовані, а загалом по Україні такі землі складають біля 1,5 мільйона гектарів.

За підрахунками авторів законопроекту, місцеві бюджети втрачають на цьому понад 1 млрд грн на рік.

Зі слів Кулініча, законопроект було дещо доопрацьовано до другого читання, зокрема депутати поки що відмовилися від впровадження автоматизованої системи пошуку відумерлого майна.

“Ми провели декілька нарад за участю фахівців Мінюсту, Держгеокадастру, державних підприємств “Інформаційний центр” та “Центр державного земельного кадастру”. На цих нарадах було обговорено питання технічної можливості створення у складі Спадкового реєстру системи автоматизованого пошуку відумерлої спадщини. За наслідками нарад ми зробили висновок, що на сьогодні створювати цю систему зарано”, – повідомив Кулініч, представляючи законопроект.

Депутат зазначив, що реєстрація смерті в Україні відбувається часто без внесення відомостей про ідентифікаційний код, а отже – провести автоматизовану ідентифікацію померлого громадянина майже неможливо. Тому відповідні положення пропонується вилучити із законопроекту.

Нормами законопроекту землі відумерлої спадщини, а також інше нерухоме майно, передаються у комунальну власність територіальній громаді за місцем розташування спадщини (на сьогодні таке майно відходить громаді за місцем смерті його власника).

Важливим положенням проекту є звільнення органів місцевого самоврядування від сплати судового збору за подання до суду заяви про визнання спадщини відумерлою. На думку авторів, це спростить та прискорить процедуру легалізації “нічийних” земель.

Крім того, пропонується, щоб право звертатися до суду щодо визнання спадщини відумерлою, крім органу місцевого самоврядування, мали також кредитори померлого.