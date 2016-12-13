П’яний водій пропонував патрульним у Франківську 100 доларів хабара. ВІДЕО

13 грудня на вулиці Січових Стрільців водій автомобіля “Opel Combo” порушив правила дорожнього руху, після чого його зупинив екіпаж патрульної поліції на вулиці Чорновола.

Водій вийшов з автомобіля і зізнався, що вживав алкоголь. Пояснив, що приїхав з Надвірнянського району до сестри. Заявив, що посвідчення водія показувати не буде, просив відпустити його, пропонуючи неправомірну вигоду. Згодом витягнув з кишені купюру номіналом 100 американських доларів і простягнув її патрульному, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Курс.

Такі дії водія інспектор патрульної поліції сприйняв як пропозицію неправомірної вигоди, за що передбачена кримінальна відповідальність. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала цей факт.