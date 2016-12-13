П’яний водій пропонував патрульним у Франківську 100 доларів хабара. ВІДЕО

13 грудня на вулиці Січових Стрільців водій автомобіля “Opel Combo” порушив правила дорожнього руху, після чого його зупинив екіпаж патрульної поліції на вулиці Чорновола.
Водій вийшов з автомобіля і зізнався, що вживав алкоголь. Пояснив, що приїхав з Надвірнянського району до сестри. Заявив, що посвідчення водія показувати не буде, просив відпустити його, пропонуючи неправомірну вигоду. Згодом витягнув з кишені купюру номіналом 100 американських доларів і простягнув її патрульному, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Курс.
Такі дії водія інспектор патрульної поліції сприйняв як пропозицію неправомірної вигоди, за що передбачена кримінальна відповідальність. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала цей факт.
На водія патрульні винесли постанову за ч. 1 ст. 126 КУпАП (керування без посвідчення водія) та склали адмінпротокол за ст. 130 КУпАП (керування у стані алкогольного сп’яніння) – рівень алкоголю у крові водія перевищував допустиму норму більш ніж у 6 разів.
Патрульна поліція Івано-Франківська нагадує, що пропозиція чи надання неправомірної вигоди службовій особі карається штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк (ст. 369 ККУ).