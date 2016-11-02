Психологи Росії визнали свій мультфільм “Маша і ведмідь” найнебезпечнішим для дитячої психіки

Мультфільм “Маша і ведмідь” назвали найнебезпечнішим для дитячої психіки відповідно до рейтингу найшкідливіших анімаційних фільмів, складеним російськими психологами.

Непослух головної героїні Маші, її капризи, погана поведінка, за словами фахівців, можуть неправильно позначитися на поведінці дітей — дитина гадає, що така поведінка цілком нормальна, пише Галка з посиланням на телеканал “360”.

Американський “Монстр Хай” посів друге місце в рейтингу. Психологи вважають, що лексика персонажів мультфільму, які розмовляють між собою на сленгу, може зіпсувати словниковий запас малюків. Крім того, головні герої мультфільму вчаться в школі монстрів, однак уроки не відвідують.

“Губка Боб Квадратні Штани” посів третю сходинку в списку фахівців. На думку вчених, головний герой мультфільму занадто егоїстичний і постійно критикує дорослих.

На четвертому місці опинився класичний американський мультфільм “Том і Джеррі”. Фахівці вважають, що головні персонажі, кіт і мишеня, прищеплюють недозволену поведінка дітей по відношенню до дорослих.

За даними AP, мультфільм “Маша і Ведмідь” популярний не тільки в Росії, але і в Італії, Великобританії, Німеччині, в Індонезії, а також на Сході. Популярність дівчинки в мусульманських країнах пов’язують з тим, що її голова покрита хусткою.