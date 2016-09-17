ProZorro зекономило вже майже 4 мільярди

Економія бюджетних коштів завдяки використанню системи державних закупівель Prozorro, що поширилася на всіх державних замовників з 1 серпня, досягла 3,87 млрд грн.

При цьому кількість тендерів за час роботи системи перевищила 200 тис., кількість організаторів торгів становила 10,75 тис., а середня кількість пропозицій на торги – 2,62, інформує Економічна Правда.

Як повідомлялося, система електронних державних закупівель Prozorro з 1 серпня стала обов’язковою до застосування для всіх державних замовників при закупівлі від 200 тис. грн для товарів і від 1,5 млн грн – для робіт.

Очікується, що за підсумками 2016 року використання Prozorro дозволить заощадити близько 5 млрд грн, у 2017 році – 50 млрд грн.

Українська система Prozorro отримала міжнародну премію у сфері закупівель World Procurement Awards (WPA) у номінації Public Sector.