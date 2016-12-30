Пройти війну, щоб дізнатись ціну сімейного щастя: Уродженець Коломийщини про службу добровольцем

Юрко Вовкогон – уродженець Печеніжина, що на Коломийщині, а нині – львів’янин, повернувся із зони АТО. Каже, що дві треті шлюбів, в яких чоловік іде на війну, розпадається через непорозуміння. Йому пощастило мати розумну і розуміючу дружину. Щоправда, донька так за ним скучила, що ще досі хоче проводити з ним кожну вільну хвилину. У розмові для Tvoemisto.tv Юрко розповів про те, як його сім’я пережила війну і як він писав вірші, стоячи на вахті вночі.

Війна звичайних чоловіків

Коли прийшла війна, митець Юрко Вовкогон не зміг не піти на неї: “Все зрозуміло – війна почалась, треба йти”. Найбільше боявся, що заважатиме хлопцям, які там воюють, що буде слабшим від інших: слабша фізична підготовка та недостатньо вмінь. Але, приїхавши туди, побачив, що на фронті воюють звичайні чоловіки, котрі здебільшого особливо не відрізняються від інших. Хоча, звісно, є і герої-кіборги.

“Якби я туди не пішов, то вважав би себе боягузом до кінця життя. А це набагато страшніше, аніж отримати поранення чи навіть померти. Мені було б соромно перед всіма людьми, які мене знали, і, тим більше, перед своєю донькою, дружиною і мамою”, – додає Юрко.