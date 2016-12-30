Пройти війну, щоб дізнатись ціну сімейного щастя: Уродженець Коломийщини про службу добровольцем

Юрко Вовкогон – уродженець Печеніжина, що на Коломийщині, а нині – львів’янин, повернувся із зони АТО. Каже, що дві треті шлюбів, в яких чоловік іде на війну, розпадається через непорозуміння. Йому пощастило мати розумну і розуміючу дружину. Щоправда, донька так за ним скучила, що ще досі хоче проводити з ним кожну вільну хвилину. У розмові для Tvoemisto.tv Юрко розповів про те, як його сім’я пережила війну і як він писав вірші, стоячи на вахті вночі.
Війна звичайних чоловіків
Коли прийшла війна, митець Юрко Вовкогон не зміг не піти на неї: “Все зрозуміло – війна почалась, треба йти”. Найбільше боявся, що заважатиме хлопцям, які там воюють, що буде слабшим від інших: слабша фізична підготовка та недостатньо вмінь. Але, приїхавши туди, побачив, що на фронті воюють звичайні чоловіки, котрі здебільшого особливо не відрізняються від інших. Хоча, звісно, є і герої-кіборги.
“Якби я туди не пішов, то вважав би себе боягузом до кінця життя. А це набагато страшніше, аніж отримати поранення чи навіть померти. Мені було б соромно перед всіма людьми, які мене знали, і, тим більше, перед своєю донькою, дружиною і мамою”, – додає Юрко.
Найважливіше – розумна дружина
Коли Юрко повідомив про свою рішення йти воювати, то його мама сказала, що і не сумнівалась, що він це зробить. Дружині Олі це, звісно, не дуже сподобалось. Адже, по-перше, це економічні збитки для сім’ї, по-друге, усі сімейні обов’язки лягали на її плечі. Але, за словами Юрка, Оля дуже розумна людина і повелась у цій ситуації відповідно. Хоча, звісно, дуже переживала за нього. Доньці Ганнусі на той момент було 6 років. Юрко у вересні відвів її до школи, пішов на навчання і у листопаді 2014 поїхав на фронт. Донька дуже сумувала за батьком. Оля намагалась компенсувати увагу, яку Юрко не міг приділити Ганнусі.
“Оля – найдобріша дружина і найкраща мама, яку я можу уявити. Вона увесь цей час була із дитиною. Але по доньці ще досі відчувається, що хоче бути завжди зі мною у вільну хвилину. Тоді так скучила, що тепер їй потрібно більше і більше моєї уваги“, – додає Юрко.
Піти на війну, щоб дізнатись ціну сімейного затишку
Після повернення Юрко Вовкогон почав більше цінувати прості сімейні речі, домашній затишок, добро та тепло.
Розповідає: “В сімейному плані війна дуже добре форматує. Ти набагато більше цінуєш те, що маєш: той час, який можеш проводити із жінкою та дитиною, що тобі тепло, і ти маєш, що їсти”.
Юрко каже, що на війні є дуже багато розумних хлопців, побратимів, яких він дуже цінує. Але після повернення із фронту набагато більше задоволення приносить просте життя. Хоча тоді загострюється почуття справедливості, у військових більш гостра реакція на те, з чим усі давно змирились: на тотальну русифікацію, хабарництво, усю несправедливість, яка, за словами Юрія, є причиною воєн і революцій.
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Повертатись додому, щоб заробити гроші
На фронті Юрко був до липня 2015, воював у складі Добровольчого українського корпусу “Правий сектор”. Додому він приїжджав за можливістю — кожні два місяці, на скільки часу – залежало від ситуації на фронті. Оскільки хлопці не отримують зарплати, вони також змушені повертатись із фронту, щоб виконати свої зобов’язання на роботі.
Дзвонити додому Юрко намагався щовечора. Було і таке, що виходив на дах, бо тільки там ловив зв’язок. А дах починали прострілювати ворожі війська. Тоді Юрко ховався від куль за комин і говорив. Каже, що всі хлопці так роблять.
“Це ж не була армія, де ти мусиш сидіти на базі для галочки, щоб тобі кашу дали. Не вистачає наших хлопців – значить, треба їхати. Відбув півтора-дві місяці, відчуваєш, що потрохи божеволієш – їдеш додому“, – додає Вовкогон.
Психологічний комфорт на війні
Юрко розповідає, що на війні хлопці сприймають один одного такими, якими є: люблять, поважають і допомагають у всьому.
“Бо зрозуміло, що кожної хвилини тебе або побратима, або вас разом можуть вбити“, — додає доброволець.
Він каже, що там бійці перебувають у стані психологічного комфорту. Вже після повернення у мирне життя у них вмикається дуже багато проблем, які не дозволяють спокійно жити: “Багато варіантів вибору, невпевненість, відчуття, що ти не можеш забезпечити сім’ю, відчуття, що тебе експлуатують економічно. Усе це – відчуття пригніченості, нещирості, безпорадності, які є тут, там зникають.”
Про негатив на війні Юрко не думав. Оскільки, каже, можна зайти в негативному мисленні дуже далеко. І життя такі думки кращим не зроблять. І від того, що боєць почне повільно божеволіти, нікому також не стане ліпше.
“Якщо ти можеш, готовий, якщо вистачає на це тобі сили, то будь-який негатив варто перетравити в собі і не пускати його далі”, – зізнається Юрко.
Нерозуміння – причина розлучень із військовими
За словами Юрка, дві третини шлюбів, в яких чоловік в АТО, розпадається. Так стається через нерозуміння дружинами чоловіків, які туди їдуть.
“От сусід не пішов, чого ти туди полізеш? От в сусіда все нормально, тобі більше треба за інших чи що? – цитує Юрко. – Це питання, після якого зазвичай руйнуються шлюби”, – розповідає Вовкогон.
Насправді ці хлопці, які пішли на війну, не можуть бути інакшими. Вони не мають наміру підставити свою сім’ю, а просто не можуть по-іншому. Юрко каже, що у нього є дуже багато побратимів, яким немає до кого вертатись. На фронті хлопці розуміють один одного із півслова, а вдома немає роботи і жінка починає напружувати. Вибір, каже, очевидний.
Писати вірші, коли стоїш вночі на вахті
На фронті Юрко мав більше вільного часу на творчість. Зазвичай вночі він стояв на вахті, дивився в бінокль і тепловізор, і, щоб згаяти час, придумував вірші. Каже, що емоційно черствим став іще до війни, тому вона його і не сильно вразила.
“Я вважаю, що в нас кояться набагато страшніші речі, ніж війна. І в нас є набагато більші проблеми. Тільки суспільство цього не усвідомлює. Для мене дивно, як взагалі знайшлись ті одиниці людей, які пішли на війну. Вона не настільки страшна, як психологічна окупація. Війна – це просто фізичні каліцтва і смерть. Набагато страшніше духовне каліцтво нашого населення, яке, інколи, від ворога відрізняється лише мовою“, – розповідає Юрко.
Після повернення із фронту Юрко Вовкогон, як і до війни, продовжує працювати прес-секретарем Мистецького об’єднання “Дзиґа”, координує дії під час проведення джазових фестивалів та фестивалів сучасного мистецтва.
Підготувала Марія Цигилик
Фото Богдана Ємця
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