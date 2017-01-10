Протягом святкових днів на Прикарпатті трапилося 6 ДТП з постраждалими

За період свят на Франківщині сталося 6 ДТП, в яких постраждало 12 осіб.

Серед потерпілих – два пішоходи, один з яких перебував у стані алкогольного сп’яніння, три водії та семеро пасажирів транспортних засобів, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУ НП Івано-Франківської ОДА.

Зокрема, 8 січня близько 20 год 10 хв у селі Гута Богородчанського району в дорожньо-транспортній пригоді травмувався 21-річний місцевий житель. Як наразі відомо, 40-річний житель іншого села цього ж району, керуючи автомобілем “Ауді 80”, не впорався з керуванням та вчинив наїзд на молодого чоловіка-пішохода. Потерпілого із забоями ніг та грудної клітки доставили до лікарні, де також було встановлено, що він потрапив в автопригоду напідпитку. Подробиці аварії з’ясовує слідство.

Долинські поліцейські вивчають причини та обставини ДТП, яка трапилася цього ж дня близько 19 год у селі Гошів. 52-річний житель Болехова, який перебував за кермом автомобіля “Шевроле Орландо”, не зміг уникнути наїзду на 35-річного місцевого мешканця, який переходив проїжджу частину дороги поза межами пішохідного переходу. В результаті аварії пішохід отримав відкриту черепно-мозкову травму та закриті травми грудної клітки і живота.

На Яремчанщині у неділю зіткнулися два автомобілі, внаслідок якого медична допомога знадобилася двом пасажиркам. Близько 15 год 40 хв на дорозі між Верховиною та Ворохтою 66-річний житель Тисменицького району, керуючи автомобілем “орд Транзит”, допустив зіткнення з автомобілем “Форд Ескорт” під керуванням 24-річного чернівчанина. У ДТП постаждали пасажирки обох машин – 24-річна жителька Тисменицького району та 22-річна буковинка.

Напередодні дві ДТП, у яких постраждали люди, сталися у Калуському районі. Зокрема, близько 16 год 30 хв у селі Боднарів водій автомобіля “Фольксваген Джетта”, 30-річний косівчанин, не впорався з керуванням та вчинив наїзд на ручний шлагбаум на залізничному переїзді. Внаслідок автопригоди зазнали травм троє пасажирів авто – мешканці Косівшини віком 32 і 19 років та однорічна дитина.

Практично одночасно в калуську поліцію надійшло повідомлення про ДТП в райцентрі. Як попередньо встановлено, 31-річний житель Калущини, керуючи автомобілем “Ніссан”, на перехресті вулиць не надав перевагу в русі автомобілю “Фольксваген Гольф”, за кермом якого перебував 60-річний калушанин, через що сталося їх зіткнення. В результаті аварії водій “Фольксвагена” отримав тілесні ушкодження у вигляді січеної рани лоба та забою грудної клітки.

Ще одне зіткнення, внаслідок якого постраждали водії двох автомобілів та двоє пасажирів одного з них, трапилося учора в Івано-Франківську.

Працівники поліції нагадують водіям про неухильне дотримання Правил дорожнього руху у зимовий період. Необхідно бути дуже обережними на дорогах, вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу.