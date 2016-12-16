Протягом 2016 року в економіку області надійшли інвестиції з 50 країн світу

Про це під час засідання колегії Івано-Франківської ОДА повідомила директор департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Жанна Табанець.

За її словами, впродовж року в економіку області надійшли інвестиції з 50 країни світу. Їх обсяг становив 847 млн доларів США. Окрім того, обсяг внутрішніх інвестицій становив понад 4,5 млрд грн., пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

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“Цього року на Прикарпатті вдалося реалізувати низку успішних проектів, зокрема, розпочати будівництво заводу “Leoni” із виготовлення електрокабельної продукції, біогазового заводу “Даноша”, ввести в експлуатацію сонячну електростанції у Снятинському районі, другу чергу зернового елеватору у м. Городенка“, – повідомила посадовець.