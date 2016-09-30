Протистояння між коломийською владою та спортивними школами дійшло до суду

У Коломиї триває протистояння між спортивними школами та місцевою владою.

Нагадаємо, у 2015 році міська рада Коломиї, порушивши чинне законодавство, прийняла рішення про платне навчання у позашкільних установах. За невиконання цього рішення директору ДЮСШ №1 Василю Хмуляку оголосили догану, йдеться в сюжеті Народного контролю.

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Пізніше своє рішення сесія скасувала, а суд скасував незаконну догану. Та справа на цьому не зупинилася.

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Чому ДЮСШ знову судиться з владою та не бажає приймати реформування спортивних шкіл у Коломиї?