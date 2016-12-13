Протест у Коломиї: колишні міліціонери вимагають вищих пільг та пенсій. ВІДЕО

Екс-правоохоронці Коломийщини організували акцію протесту біля міського відділу поліції.

Ветерани та пенсіонери органів внутрішніх справ вимагають гідну пенсію та пільги, у зв’язку із введенням в Україні поліції замість міліції. Кажуть: поки що захід попереджувальний. Хочуть аби до них дослухалися. Якщо питання не буде вирішено – вдаватимуться до радикальних дій, йдеться у сюжеті НТК.

Коломиянин Михайло Стражник в органах внутрішніх справ відслужив 30 років. Нині очолює громадську раду “Ветеран міліції”, яка налічує 650 осіб.

“Якщо працівники міліції мали 200 доларів, то на нинішній день отримують копійки. Гривня росте. На базар нема з чим іти. Хтось має субсидії, а хтось і їх не має”, – бідкається Михайло Стражник.

Пенсіонери МВС вимагають: на законодавчому рівні поліція має бути визнана правонаступником міліції. Тоді і пенсії мали б перерахувати.

Детальніше дивіться у відеосюжеті.



