Прокурор Івано-Франківської області заробляє більше, ніж прокурор Києва

Заробітна плата прокурора Івано-Франківської області Олександра Стратюка за грудень становила 41 755 гривень. А заробітна плата прокурора Києва Романа Говди – 28 033 гривні.

Про це йдеться у відповіді прокуратури області на запит УН, передає “Дзеркало Коломиї“.

При цьому оклад Стратюка склав 3 938 гривень, надбавки – 8 099 гривень, премії – 29 717 гривень. Після утримання податків і зборів виплачено 33 612 гривень.

Зарплата Говди нарахована з урахуванням класного чину і премії, а також надбавок і відпускних. Розмір зарплати вказаний з урахуванням утримання податків і зборів.

Олександр Стратюк, згідно з е-декларацією, не має ні власного житла, ні авто, ні земельних ділянок, ні навіть цінного майна. Натомість він орендує квартиру в Харкові площею 63 кв. м.

Протягом 2015 р. прокурор області заробив 300 тис. грн. зарплати та отримав 4 тис. грн. пенсії. Його дружина отримала дохід від заняття незалежною професійною діяльністю у сумі 1300 грн., на банківських рахунках вона має 65 тис. доларів.