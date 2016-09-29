Прокуратура з’ясовує, де продавали вилучені на Прикарпатті фальсифіковані ліки

Правоохоронці встановлюють причетних до виготовлення фальсифікованих медичних препаратів та місця їх розповсюдження.

Вартість вилучених медичних препаратів оцінюють у мільйони гривень.

Прокуратурою Івано-Франківської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом фальсифікації лікарських засобів, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті вилучили величезну партію фальсифікованих ліків відомих фірм.

Йдеться про партію нерозфасованих лікарських засобів різних фармацевтичних торгових виробників та обладнання, яке використовували для виробництва фальсифікату. Серед підроблених ліків найбільш поширені препарати: “Циприкол”, “Амізон”, “Ротокол”, “Кратал”, “Cipro Floxacin”, “Наотролін”, “Бімитол”, “Gripex Noc” та багато інших.

Також виявлено та вилучено упаковочні матеріали: рулони фольги з різними написами назв ліків та ін. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 321-1 КК України.

Досудове розслідування триває.