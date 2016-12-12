Прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо можливої причетності до банкрутства “VAB-банку” його власника з Прикарпаття Бахматюка

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження (ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу – розкрадання в особливо великих розмірах) щодо можливої причетності до банкрутства “VAB-банку” його службових осіб та власника Олега Бахматюка.
Кримінальне провадження було відкрито за зверненням Національного банку України. Національний банк підтримує такі дії прокуратури та висловлює сподівання, що кримінальні провадження найближчим часом будуть відкриті й проти інших керівників та власників неплатоспроможних банків, які також порушили закон.
Дана справа має стати початком посилення роботи правоохоронних органів щодо притягнення до відповідальності власників та топ-менеджерів неплатоспроможних банків.
Нагадаємо, у 2015 рокі було прийнято Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов’язаних із банком осіб”, який посилив відповідальність топ-менеджерів та власників банку за доведення його до неплатоспроможності.
Зокрема, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі або кредиторам, то карається обмеженням волі на строк від 1 до 5 років.
Як “Дзеркало Коломиї” повідомляло раніше, борг бізнесмена з Прикарпаття Олега Бахматюка перед державою більший, аніж транш МВФ, — НБУ.
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