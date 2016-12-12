Прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо можливої причетності до банкрутства “VAB-банку” його власника з Прикарпаття Бахматюка

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження (ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу – розкрадання в особливо великих розмірах) щодо можливої причетності до банкрутства “VAB-банку” його службових осіб та власника Олега Бахматюка.

За даними прокуратури, проведення досудового розслідування доручено слідчому управлінню Головного управління Національної поліції у місті Київ.

Кримінальне провадження було відкрито за зверненням Національного банку України. Національний банк підтримує такі дії прокуратури та висловлює сподівання, що кримінальні провадження найближчим часом будуть відкриті й проти інших керівників та власників неплатоспроможних банків, які також порушили закон.

Дана справа має стати початком посилення роботи правоохоронних органів щодо притягнення до відповідальності власників та топ-менеджерів неплатоспроможних банків.

Нагадаємо, у 2015 рокі було прийнято Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов’язаних із банком осіб”, який посилив відповідальність топ-менеджерів та власників банку за доведення його до неплатоспроможності.

Зокрема, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі або кредиторам, то карається обмеженням волі на строк від 1 до 5 років.

Як “Дзеркало Коломиї” повідомляло раніше, борг бізнесмена з Прикарпаття Олега Бахматюка перед державою більший, аніж транш МВФ, — НБУ.

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