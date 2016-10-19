Прокуратура Прикарпаття за рік скасувала 225 судових рішень

За участі прокурорів судами Івано-Франківської області у 2016 році розглянуто майже 2 650 кримінальних проваджень та справ у першій та апеляційній інстанціях.

Зокрема, прокурори займають послідовну та принципову позицію у реагуванні на призначення судами громадянам покарань, які не відповідають тяжкості скоєних злочинів. Так, прокурорами подано 230 апеляційних скарг та 34 касаційні скарги на рішення судів у зв’язку з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону та неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність.

Таким чином, саме за ініціативи державних обвинувачів в апеляційному та касаційному порядку скасовано і змінено незаконні рішення судів першої та апеляційної інстанцій щодо 225 осіб.