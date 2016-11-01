Прокуратура повертає нижньовербізькій громаді землю, яку незаконно віддала екс-голова сільради

Прокуратура повертає ділянки у судовому порядку.

Коломийська місцева прокуратура підтримала державне обвинувачення у кримінальному провадженні щодо колишньої голови Нижньовербізької сільської ради, яка, зловживаючи своїм службовим становищем та шляхом службового підроблення, протягом 2010 року передала у власність фізичним особам землі запасу сільської ради.

Йдеться про незаконно передані ділянки загальною площею 4,21 га вартістю 2 млн 482 тис грн., пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Прокуратури Івано-Франківської області.

Нагадаємо, вироком суду екс-голову визнано винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 (зловживання владою), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України та призначено покарання у виді позбавлення волі строком 3 роки із позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком 2 роки та штрафом у розмірі 8 500 грн.

На підставі ст. 75 КК України її звільнено від відбування основного покарання з встановленням іспитового строку на 2 роки.

Наразі Коломийська місцева прокуратура підготувала позовні заяви щодо скасування державних актів про право власності на земельні ділянки та їх повернення у власність громади села.