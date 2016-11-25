Прокуратура перекваліфікувала обвинувачення у справі Жовніра з “вимагання та отримання хабара” на “зловживання впливом”

Сьогодні в Івано-Франківському міському суді розпочався розгляд справи щодо начальника регіонального відділення Фонду державного майна Зіновія Жовніра, якого у жовтні затримали на отриманні першого траншу хабара за знецінення Коломийської паперової фабрики.

Прокуратура обвинувачує Зіновія Жовніра за ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом). Якщо суд визнає Зіновія Жовніра винним, то йому загрожує штраф від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Курс.

Раніше кримінальне провадження за фактом отримання хабара Зіновієм Жовніром було відкрите за ст. 368 Кримінального Кодексу України.

Обвинуваченого в отриманні хабара начальника регіонального відділення Фонду державного майна Зіновія Жовніра взяли під варту й призначили заставу у 4 мільйони гривень. Захисники посадовця оскаржували запобіжний захід в апеляційному суді, проте колегія суддів вирішила залишити ухвалу міського суду без змін.

Захисники просили суд скасувати ухвалу першої інстанції, згідно з якою Жовніру призначили як запобіжний захід утримання під вартою або заставу в розмірі 4 млн грн.

Нагадаємо, 4 жовтня Зіновій Жовнір був затриманий працівниками СБУ і прокуратури на отриманні хабара в розмірі 20 тис. дол. Це був перший “транш” – всього за свої “послуги” зі зменшення оціночної вартості приміщень ДП “Коломийська паперова фабрика” Жовнір вимагав від київського підприємця 150 тисяч доларів.