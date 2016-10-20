Прокуратура назвала місця, де найбільше крадуть ліс на Прикарпатті

Упродовж 2016 року в області за фактами злочинності у лісовій сфері зареєстровали понад 220 кримінальних проваджень, до суду скеровали 103 обвинувальні акти, за позовами прокурорів відшкодували 500 тис. грн.

Проблема вчинення самовільних рубок лісу набула особливої актуальності та резонансу. В області виявлено незаконні рубки 2 тис м3 лісу, розмір встановлених збитків складає понад 13,7 млн грн, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.

Значну частину самовільних рубок лісу виявлено на території лісового фонду, що перебуває у користуванні державних підприємств, і складає 1504 м3 на суму 11,6 млн грн.

В системі районних агролісгоспів виявлено незаконну рубку понад 347 м3 лісу на 1,7 млн грн на об’єктах природно-заповідного фонду області – 149,3 м3 самовільно зрубаної деревини на 400 тис. грн.

Більшість фактів незаконних порубок лісу, якими спричинено значні збитки, виявлено на території ДП “Ворохтянське лісове господарство” ( на 2,7 млн грн.), ДП “Делятинське лісове господарство” ( на 2,8 млн грн.), ДП “Болехівське лісове господарство” (на понад 1 млн грн.)ДП “Кутське лісове господарство” (понад 0,8 млн грн), ДП “Солотвинське лісове господарство” (понад 600 тис. грн.).

За виявленими фактами незаконної порубки лісу з початку року зареєстровано 229 кримінальних проваджень. На даний час направлено до суду 103 обвинувальні акти, по яких судами постановлено 71 обвинувальний вирок.

З метою відшкодування спричинених державним інтересам збитків органами прокуратури направлено до суду 6 позовних заяв на суму понад 300 тис. грн. Судами задоволено позовів прокурорів на суму 145 тис. грн., реально виконання судових рішень вказаної категорії на даний час становить 500 тис. грн.

Також, у порядку кримінального судочинства заявлено 85 позовів про відшкодування шкоди, завданої незаконним видобуванням природних ресурсів, на загальну суму 1,3 млн грн.