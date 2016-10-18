Продукція харчовиків Прикарпаття суттєво наповнює ринок України

Продукція харчовиків суттєво наповнює вітчизняний ринок: серед продуктів, що реалізуються на споживчому ринку області, товари українських виробників складають приблизно 93%.

Понад 97% м’яса та м’ясопродуктів, молока та молочних продуктів, масла вершкового, маргарину, яєць, олії рослинної, цукру, кондитерських виробів, солі, борошна, хлібобулочних виробів, картоплі, напоїв безалкогольних, соків, води мінеральної – вітчизняного виробництва, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

За інформацією головного управління статистики в області, харчова промисловість є однією з провідних галузей промисловості Івано-Франківщини.

За останні 5 років її частка у загальнообласному обсязі реалізованої промислової продукції зросла з 10,4% до 19,6%. У підприємства галузі вкладено майже 44% обсягу капітальних інвестицій та 52% обсягу іноземних інвестицій, спрямованих у розвиток промисловості області у 2015 р. У виробництві зайнято 5,1 тис. осіб.

Потужними виробниками продуктів харчування та напоїв в області виступають акціонерні товариства “Івано-Франківський м’ясокомбінат” та “Городенківський сирзавод”, товариства з додатковою відповідальністю “Івано-Франківський міськмолокозавод” та “Івано-Франківський хлібокомбінат”, товариства з обмеженою відповідальністю “Карпатська горілчана компанія”, “Імперово-Фудз”, “Виробничо-комерційна фірма “Варто”, дочірне підприємство “М’ясопе­ре­робний комплекс “Росана” ТОВ “Росан-Агро”.

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Незважаючи на негативну динаміку промислового виробництва, коли на відміну від попередніх років у 2015 р. індекс промислової продукції на підприємствах з виробництва харчових продуктів та напоїв склав 58,1% (у січні – серпні п. р. – 65,2%), майже третина їх здійснювали інноваційні заходи – ними освоєно виробництво 35 найменувань інноваційної продукції, впроваджено у виробництво 5 нових технологічних процесів, придбано 7 нових технологій і реалізовано інноваційної продукції на 18,6 млн. грн.

У підприємства галузі за минулий рік було інвестовано 896,5 млн. грн., за І півріччя п.р. – 1118,7 млн грн. Іноземними інвесторами у виробництво харчових продуктів і напоїв станом на 01.07.2016 р. спрямовано 330,1 млн дол. США акціонерного капіталу.

Упродовж 2015 р. прийнято в експлуатацію потужності з виробництва тортів і виробів кондитерських, виробів хлібобулочних інших з доданням підсолоджувальних речовин на 109 т, виробів сухарних, печива та здобних хлібобулочних виробів довготривалого зберігання – на 1238 т, кормів готових для тварин – на 10 т.