Пробний тест ЗНО на Прикарпатті коштуватиме 120 гривень

З метою ознайомлення всіх бажаючих із процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу до пункту тестування та робочого місця щороку Український та регіональні центри оцінювання якості освіти організовують пробне зовнішнє незалежне оцінювання.

У 2017 році пробне ЗНО відбудеться 1 та 8 квітня, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на регіональний центр оцінювання якості освіти.

Пробне ЗНО для осіб, які проживають у Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій областях, організовує Івано-Франківський РЦОЯО.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є важливою складовою підготовки до ЗНО-2017.

Завдання для пробного ЗНО, що створюються у формі предметних тестів, відповідають програмам зовнішнього незалежного оцінювання, характеристикам та структурі сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання.

Зареєструватися для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні можна буде на сайті Івано-Франківського РЦОЯО www.test.if.ua. Реєстрація триватиме з 10 до 31 січня 2017 року.

Пробне ЗНО з української мови і літератури буде проведено 1 квітня, з решти предметів, а саме: історії України, математики, фізики, хімії, російської мови, англійської, іспанської, німецької, французької мов – 8 квітня 2017 року.

Участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні є платною.

Вартість одного пробного тесту – 120 гривень.

Звертаємо увагу, що реєстрація для проходження пробного тестування не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

Результати пробного зовнішнього незалежного оцінювання не використовуються для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти та для конкурсного відбору на навчання до вищих навчальних закладів.