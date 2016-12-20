Приватбанк відновив усі платежі ФОП і юридичних осіб

Націоналізований “ПриватБанк” відновив усі платежі фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб.

Про це міністр фінансів України Олександр Данилюк повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, пише УНІАН.

“ПриватБанк” відновив платежі фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, як і передбачалося. Щойно пройшов перший платіж. Всі платежі, ініційовані вчора, будуть виконані сьогодні. Для того, щоб здійснити оплату всіх податків і зборів та уникнути штрафів, сьогодні операційний день буде продовжено“, – повідомив міністр.

Нагадаємо, “ПриватБанк” на день призупинив лише корпоративні платежі.

Читайте також: ПриватБанк націоналізували, щоб отримати черговий транш МВФ