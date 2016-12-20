Приватбанк відновив усі платежі ФОП і юридичних осіб

Націоналізований “ПриватБанк” відновив усі платежі фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб.
Про це міністр фінансів України Олександр Данилюк повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, пише УНІАН.
“ПриватБанк” відновив платежі фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, як і передбачалося. Щойно пройшов перший платіж. Всі платежі, ініційовані вчора, будуть виконані сьогодні. Для того, щоб здійснити оплату всіх податків і зборів та уникнути штрафів, сьогодні операційний день буде продовжено“, – повідомив міністр.
Нагадаємо, “ПриватБанк” на день призупинив лише корпоративні платежі.
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В п’ятницю 16.12.2016 закінчився термін дії депозиту, договір щодо якого з Приватбанком (центральне відділення у м. Хмельницькому) уклала дружина. В той же день вона написала і зареєструвала заяву про непродовження дії цього депозиту і замовила гроші (обіцяли розпочати видавати в понеділок 19-го). В понеділок каси вже не працювали, сказали прийти у віторок, тобто сьогодні. Сьогодні та сама менеджер, яка в свій час агітувала за цей депозит та продовження попередніх термінів його дії, сказала (цитую майже дослідно), що «…вони тепер вже Нацбанк, а Нацбанк ніякого відношення до вкладів людей в Приватбанку не має…». Нічого конкретного щодо повернення грошів сьогодні так і не сказали. То яка ж тепер у пересічних громадян буде довіра до банківської системи в Україні та до української влади, верхівка якої заради власної користі просто руйнує Україну? Чи знайдуться тепер такі «дурні» особи віком до 35 років, які будуть робити внески у пенсійні фонди, як це належить робити з 01.01.2017р.?