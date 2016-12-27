ПриватБанк попереджає про новий спосіб шахрайства

Шахраї телефонують клієнтам різних банків і виманюють дані про банківські рахунки. Зловмисники поширюють чутки про витік інформації баз даних Приватбанку.

Інформацію про “крадіжку” баз даних банку поширюють шахраї, які прикриваються цими чутками, щоб змусити клієнтів “захиститися” шляхом передачі номерів карт та інших особистих даних. Про це повідомила Служба безпеки ПриватБанку з посиланням на дані Кіберполіції України, йдеться на сайті ПриватБанку.

“Вся інформація в базах даних банку надійно захищена, система захисту інформації виключає можливість її несанкціонованого копіювання або стороннього доступу, в тому числі працівниками банку. – йдеться в повідомленні ПриватБанку. – Ми звертаємо увагу наших клієнтів на зафіксовані випадки спроб шахрайського отримання особистих даних, і просимо бути уважними при отриманні подібних дзвінків від невстановлених осіб“.

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Як повідомила прес-служба Кіберполіції України, шахраї телефонують потенційній жертві, не обов’язково клієнта Приватбанку, представляються працівниками служби безпеки “Ощадбанку” і з’ясовують, чи є у людини картковий рахунок Приватбанку. Якщо співрозмовник відповідає позитивно, то шахраї повідомляють, що ПриватБанк буде приєднаний до “Ощадбанку”, тому клієнту необхідно терміново здійснити переказ грошових коштів з картки “Привату” на нову, оформлену в “Ощаді”. Для цього у жертви просять номер банківської карти, CVV-код, пароль до інтернет-банкінгу та інші дані. Після цього відбувається перерахування коштів на рахунки, підконтрольні шахраям.

“Слід зазначити, що шахраї, використовуючи методи соціальної інженерії, які вчиняють злочинні дії не тільки щодо клієнтів Приватбанку, але і дізнавшись, що довірливий громадянин є клієнтом іншого банку, створюють аналогічну зазначеній вище ситуацію заволодіння коштами громадян“, — наголошується в повідомленні Кіберполіції.