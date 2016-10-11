Прикарпаття ввійшло в першу десятку за кількістю об’єднаних громад в Україні у 2016 році

Прикарпаття ввійшло в першу десятку за кількістю об’єднаних громад в Україні у...

Вчора, 10 жовтня, відбулася прес-конференція щодо проведення виборів у семи ОТГ Прикарпаття, які відбудуться 18 грудня.

За словами регіонального консультанта з юридичних питань Марії Баран з 1 січня 2017 року в Україні 368 ОТГ працюватимуть у нових фінансових умовах, з новими повноваженнями та ресурсами, передає Фіртка.

Зокрема на Івано- Франківщині таких громад – 11.

Читайте також: Голова Печеніжинської ОТГ в рамках польсько-української зустрічі розповів про переваги децентралізації

Експерт зазначила, що процес об’єднання пройшло 8 громад, однак в Олешанській ОТГ Тлумацького району вибори відбудуться на початку 2017 року.

“Нині у нашій області є 12 об’єднаних територіальних громад, у чотирьох вибори вже відбулися, сім – очікуючи на них 18 грудня та Олешанська ОТГ, де вибори відбудуться на початку 2017 року. Це непоганий показник, оскільки за кількістю об’єднаних громад в Україні у 2016 році Прикарпаття ввійшло в першу десятку”, – зазначила Марія Баран.

В свою чергу експерт з бюджетних питань Юрій Стефанчук відзначив, що сім ОТГ, в яких відбудуться вибори, збільшить свої власні надходження в 2,2 разів в порівнянні з 2016 року, що становитиме понад 30 мільйонів.

Читайте також: Чому туристу варто відвідати Печеніжинську ОТГ: від Довбуша та Вінценза до пам’яток архітектури і Білої Кринички