Прикарпаття відвідала рекордна кількість туристів – 1 мільйон 800 тисяч

Цього літа Івано-Франківщину відвідала рекордна кількість туристів – 1,8 млн осіб.

Витрати на відпочинок у Карпатах – в середньому 10-15 тис. грн на тиждень для родини з чотирьох осіб. Хіт цьогорічного літнього сезону – сплави гірськими річками, інформує ICTV.

Директор департаменту міжнародного співробітництва, євроінтеграції та розвитку туристичної інфраструктури ОДА Дмитро Романюк стверджує, що за 8 місяців цього року Івано-Франківщину відвідали майже 1 млн 800 тис. туристів, що вдвічі більше, ніж минулого року.

“І це тільки офіційні цифри. Звичайно, що туристів є набагато більше”, – каже Романюк.

Від туризму в обласний бюджет надходить понад 2 млн грн.