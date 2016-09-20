Прикарпаття співпрацюватиме з Google

Прикарпаття співпрацюватиме з Google

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В Івано-Франківську обговорили питання продовження співпраці області з компанією Google в рамках проекту “Цифрове перетворення України”.

Йшлося про розробку інформаційного ресурсу для залучення інвестицій. Зокрема, створення інтерактивної туристичної мапи та інвестиційного порталу, які допоможуть потенційному інвесторові швидко прийняти рішення про співпрацю з Івано-Франківщиною, повідомляє Галицький кореспондент.

За словами Ігоря Пасічняка, реалізація даного проекту на теренах Прикарпаття важлива не тільки для області, а й України загалом. “Враховуючи те, що Івано-Франківщина має серйозні рекреаційні можливості, ми повинні створити всі необхідні умови, щоб потенційні туристи, які хочуть відпочивати на Прикарпатті, а також інвестори, мали всю необхідну інформацію. Цей інформаційний ресурс повинен бути максимально зручним та доступним для них“, – зазначив Ігор Пасічняк.

Представник компанії Google в Україні Олексій Сивак повідомив: “Наше завдання сьогодні – виявляти хороші ініціативи на місцях, об’єднувати навколо них органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, середній, малий бізнес, громадськість  і створювати цікавий інформаційний продукт. Варто відзначити, що велику допомогу у цій справі надає облдержадміністрація, залучаючи інвестиції у туризм та економіку області“.

Презентація новоствореного інформаційного ресурсу запланована на листопад цього року. Про це повідомив начальник управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації Дмитро Романюк.

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