Прикарпатцям пропонують поїхати на стажування до США

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника став учасником міжнародного проекту з впровадження інклюзивної освіти, що фінансується Міністерством освіти та культури США.

Програма з Впровадження Інклюзивної Освіти (ІО) ADA Anniversary Fellowship Program in Inclusive Education надасть змогу 28 учасникам з України (7), Казахстану, Вірменії та Індії взяти участь у шеститижневому стажуванні у різних закладах Міннесоти чи Арізони (США), які підтримують ІО в освітніх установах, повідомляє прес-служба ПНУ.

Учасники-фіналісти отримають повне фінансування, що передбачає відшкодування усіх витрат.

Для участі у Програмі кандидати мають бути громадянами вищезгаданих країн, професіоналами у галузі освіти від 25 до 45 років, добре володіти письмовою та усною англійською мовою тощо.

Уся детальна та контактна інформація в інформаційному листі англійською мовою.

Аплікаційні форми можна завантажити на https://umn.qualtrics.com/SE/?SID=SV_abi2DJKxkjUwhj7.

Останній термін подачі – 27 січня 2017 року.