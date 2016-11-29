Прикарпатцям пропонують перевірити якість куплених продуктів

У рамках незалежної споживчої експертизи ДП “Івано-Франківськстандартметрологія” до кінця 2016 року проводить дослідження обраної людьми продукції.

Подати пропозиції щодо продукції, яку на ваш погляд варто дослідити, можна у письмовому вигляді у довільній формі на електронну адресу dcsms@if.ukrtel.net або ж розмістити свою пропозицію на сайті ДП “Івано-Франківськстандартметрологія” у розділі “Споживча експертиза/Що необхідно дослідити за допомогою споживчої експертизи”, інформує Фіртка.

У своїх пропозиціях можна вказувати, яка харчова продукція і яких виробників (торгові марки) саме вас цікавить. Пропозиції прийматимуться до кінця поточного тижня.

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ДП “Івано-Франківськстандартметрологія” узагальнить отриману інформацію і таким шляхом визначиться з продукцією, якість якої найбільше хвилює громадськість.

Зауважимо, що найчастіше споживачів хвилює якість продуктів щоденного вжитку – молочна продукція, печиво, тверді сири, мед, ковбасні вироби, хліб.

Інформація про результати узагальнення отриманих пропозицій і результати незалежної споживчої експертизи висвітлюватимуться у засобах масової інформації для інформування широкого кола громадськості.