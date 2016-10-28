Прикарпатця призначили головою Київської ОДА

Калушанин Олександр Горган призначений головою Київської обласної державної адміністрації. Про це сьогодні заявив президент України Петро Порошенко.

”Був раніше звичай дарувати квіти. Зараз вирішили обмежитись врученням посвідчення”, — заявив Петро Порошенко, представляючи нового голову ОДА.

За словами глави держави, Горган брав “активну участь у побудові захисних фортифікаційних споруд на лінії зіткнення”, пише Gazeta.ua.

Раніше 40-річний Олександр Горган очолював Вишгородську райдержадміністрацію.

”У мене через 20 хвилин розмова з Дональдом Туском, після цього з Юнкером, опісля — із президентом Європарламенту, де торкнемося питання безвізового режиму. Вимушені скоротити процедуру представлення”, — зауважив Порошенко.

Довідка. Олександр Горган народився 5 листопада 1975 року в Калуші Івано-Франківської області. У 1997 році закінчив Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка (юридичний факультет). У 1995 році став співзасновником акціонерного товариства “Юридична фірма “Юстиніан”. З 2011 року Горган працював директором КП “Київський водний стадіон”. З 2005 по 2010 рік був депутатом Вишгородської міської ради.

Олександр Горган був обраний головою Київської облдержадміністрації шляхом конкурсного відбору. Горган переміг з великим відривом. Він отримав результат в 18,03 бала, тоді як найближча його суперниця — голова Васильківської районної ради і дружина радника Віталія Кличка Наталія Баласинович — 14,02 бали, пише РБК-Україна.