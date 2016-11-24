Прикарпатців запрошують скуштувати смажені французькі каштани. ФОТО

Прикарпатців запрошують скуштувати смажені французькі каштани. ФОТО

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Прикарпатці мають нагоду скуштувати смажені французькі каштани. Таку новинку пропонує франківська антикварня “ШпиндеL'”.

Про це йдеться на сторінці закладу у Фейсбук, пишуть “Франківчани”.

Don Yapon

Французькі смажені каштани — справжній символ Франції та неперевершене відчуття смаку. За калорійністю вони перевершують всі відомі продукти рослинного походження і в порівнянні з волоськими горіхами, фундуком, мигдалем і арахісом в них найменше жирів“, — йдеться у повідомленні.

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