Прикарпатців запрошують скуштувати смажені французькі каштани. ФОТО

Прикарпатці мають нагоду скуштувати смажені французькі каштани. Таку новинку пропонує франківська антикварня “ШпиндеL'”.

Про це йдеться на сторінці закладу у Фейсбук, пишуть “Франківчани”.

“Французькі смажені каштани — справжній символ Франції та неперевершене відчуття смаку. За калорійністю вони перевершують всі відомі продукти рослинного походження і в порівнянні з волоськими горіхами, фундуком, мигдалем і арахісом в них найменше жирів“, — йдеться у повідомленні.

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