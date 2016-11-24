Прикарпатців запрошують скуштувати смажені французькі каштани. ФОТО

Прикарпатці мають нагоду скуштувати смажені французькі каштани. Таку новинку пропонує франківська антикварня “ШпиндеL'”.
Про це йдеться на сторінці закладу у Фейсбук, пишуть “Франківчани”.
“Французькі смажені каштани — справжній символ Франції та неперевершене відчуття смаку. За калорійністю вони перевершують всі відомі продукти рослинного походження і в порівнянні з волоськими горіхами, фундуком, мигдалем і арахісом в них найменше жирів“, — йдеться у повідомленні.
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