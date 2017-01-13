Прикарпатців запрошують долучитися до перевірки місцевих кандидатів до Верховного Суду

Активісти руху “Чесно” просять прикарпаців надати інформацію про 12 представників Івано-Франківщини , які беруть участь у конкурсному відборі до Верховного Суду.

Про це йдеться на сайті руху “Чесно”, інформує “Дзеркало коломиї“.

Згідно із змінами до Конституції та новим законом “Про судоустрій та статус суддів”, замість вищих спеціальних судів створюється новий Верховний Суд. Він складатиметься з 200 суддів, що обиратимуться на конкурсній основі.

7 листопада вищою кваліфікаційною комісією суддів України був оголошений конкурс на зайняття вакантних посад у Верховному Суді. Новий Верховний Суд складатиметься з 4-х судів – касаційний адміністративний суд, касаційний господарський суд, касаційний кримінальний суд, касаційний цивільний суд. Також діятиме Велика Палата Верховного Суду.

Від Івано-Франківської області на зайняття вакантних посад подалось 12 суддів. Активісти кампанії “ЧЕСНО. Фільтруй суд!” закликають мешканців Івано-Франківська та області разом надати інформацію про недоброчесну поведінку кандидатів для проведення громадської перевірки суддів-кандидатів.

“Ми уже три місяці працюємо над збором інформацій про суддів Івано-Франківської області – перевіряєм їх декларації, недоброчесне виконання обов’язків та стиль життя. – Зазначив місцевий координатор кампанії “ЧЕСНО. Фільтруй суд!” Віталій Світлик. – Наразі ми перевіряємо інформацію про кандидатів до ВС і закликаємо місцеву громаду допомогти нам у цьому і долучитись до моніторингу. Чесність і відкритість судів залежить лише від громади, тому саме зараз треба бути активним”.

Повідомити про недоброчесність кандидатів до ВС можна заповнивши електронну анкуту – https://goo.gl/bIlmLI, або написавши листа на електронну пошту – chesnosud@gmail.com

Рух ЧЕСНО збирає інформацію з відкритих загальнодоступних джерел та не стверджує про вчинення особою правопорушення або її вину. Висновки ЧЕСНО про причетність кандидатів до корупційних діянь, ухвалення сумнівних рішень є оціночними судженнями, що можуть не збігатися із офіційними рішеннями та висновками державних органів.